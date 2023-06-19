iPhone'lara gelecek yeni güncelleme, gözlerinizi koruyacak iOS 17 güncellemesi, göz sağlığını ele alan önemli bir yeniliği de beraberinde getirecek. Ekrana uzun süre yakından bakan kullanıcılar uyarılacak.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

Apple, iOS 17'yi geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında görücüye çıkardı. Yeni işletim sisteminin özellikleri arasında göz sağlığına odaklanan bir yenilik de var.

iPhone'lar kullanıcıları uyaracak

Akıllı telefonunuzu uzun süre gözünüze çok yakın tutmanız, göz yorgunluğu ve miyopluk gibi bir dizi soruna yol açabilir.

Bu nedenle Apple, iOS 17 ile birlikte "Ekran Mesafesi" adlı yeni bir özelliği kullanıma sunacak.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonu kullandığı sırada iPhone, göz yakınlığını kontrol ederek kullanıcıları uyaracak.

Apple, bu özellik için iPhone'lardaki TrueDepth kamerasından faydalanacak. Özelliği kullanmak için Ayarlar > Ekran Süresi > Ekran Mesafesi'ne gitmeniz yeterli olacak.