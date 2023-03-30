iPhone'lara PlayStation 5 DualSense Edge desteği geldi Apple'ın yeni yayınladığı iOS 16.4 güncellemesi, telefonlara DualSense Edge desteği getirdi.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Birkaç gün önce iOS 16.4'ün kararlı sürümünü iPhone'lara getiren şirket, güncelleme ile telefonlara DualSense Edge desteği getirdi.

Sony'nin PlayStation 5 ekosistemi için geliştirdiği DualSense Edge, artık iPhone, iPad, mac veya Apple TV gibi ürünlerde kullanılabilecek.

iOS 16.4 ile iPhone'lara DualSense Egde desteğinin gelmesi olması, bu oyun kolu ile iPhone'larda oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

iOS 16.4 diğer yenilikler

Güncelleme ile birlikte, 21 adetlik yeni emoji paketi artık emoji klavyesinde kullanılabilir hale geldi.

Çocuklardan gelen satın alma izni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan hata düzeltildi.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri yapıldı.

iOS 16.4 güncellemesi, telefon aramaları için ses izolasyonu özelliği getirdi. Ses izolasyonu, konuşma esnasında kullanıcının sesine öncelik verecek ve çevresindeki ortam gürültüsünü engelleyecek.

Böylece konuşmalarda sesin karşı tarafa net gitmemesi, aynı şekilde karşı sesin duyulmaması sorunu giderilmiş olacak.

iOS 16.4 güncellemesi, aynı zamanda 5G desteğini de aktif ediyor.