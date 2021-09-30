iPhone’larda güvenlik açığı: Kredi kartları tehlikede

İngiliz uzmanlar, iPhonelar'da ortaya çıkan bir güvenlik açığı nedeniyle telefonlar kilitli olsa bile temassız ödeme yapılabildiğini tespit etti.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Birmingham ve Surrey Üniversiteleri’nden uzmanlar, iPhone'larda yeni bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini duyurdu.

Yapılan araştırmada uzmanlar, iPhone’ların tuş kilidini açmadan bin sterlin ödeme alabildiklerini ortaya çıkardı. Bu sorunun, şimdilik sadece Visa kullanan iPhone sahiplerinde olduğu söyleniyor.



Araştırmacılar, iPhone’larda ortaya çıkan bu güvenlik açığının, dolandırıcıların kullanıcının şifresini bilmeden temassız ödeme yapmasına izin verdiğini kanıtladı.

Uzmanlara göre, ApplePay ve Visa kullanıcıları güvenlik açığının hedefinde. Mastercard veya Samsung Pay gibi uygulamaların bu açıktan etkilenmediği belirtiliyor.

İKİ ŞİRKET DE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Birmingham Üniversitesi’nde araştırmayı yürüten ekipten Dr Andreea Radu, Apple ve Visa ile görüşme yaptıklarını, ancak iki tarafın da birbirini suçladığını söylüyor.

Radu'ya göre, iki tarafın sorumluluk kabul etmemesi ve açığı kapatmaya istekli olmaması, kullanıcıları tehlikeye atıyor. Çünkü bu açık sayesinde dolandırıcılar, kredi kartı bilgilerine ulaşabiliyor.

KARTLARI DEVRE DIŞI BIRAKIN UYARISI

Birmingham Üniversitesi’nden Dr Tom Chothia, "iPhone sahipleri, temassız ödemeler için ayarlanmış bir Visa kartı olup olmadığını kontrol etmeli ve eğer varsa devre dışı bırakmalı." dedi.

VISA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa bir süre önce konuyla ilgili Visa cephesinden bir açıklama geldi. Visa, kullanıcılara kartlarının güvende olduğunu ve kart sahiplerinin bunları güvenle kullanmaya devam edebileceğini söyledi.