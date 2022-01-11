iPhone'larda sahte kapanmaya dikkat: NoReboot saldırısı sizi izliyor

NoReboot saldırısına maruz kalan iPhone'lar, telefonunuzu kapattığınızı zannederken arka planda çalışmaya devam ediyor.

Akıllı telefon kullanımının son yıllarda oldukça artmasıyla birlikte, yapılan siber saldırılarda da artış yaşanıyor. Üstelik her geçen gün yeni bir saldırı türü karşımıza çıkıyor.

Şimdi bahsedeceğimiz ve özellikle iPhone'ları hedef alan NoReboot isimli saldırı, oldukça ilginç bir şekilde yapılıyor.

iPHONE'LARI KAPALIYMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR

ZecOps araştırmacılarının ortaya çıkardığı NoReboot adındaki saldırı yöntemi, iPhone'ları sanki kapanmış gibi gösteriyor.

Kullanıcı, telefonu kapattığını zannetse de aslında kapanmıyor ve casus yazılım arka planda çalışmaya devam ediyor.

Kapalı izlenimi vererek kullanıcıyı gizli bir şekilde izlemeye başlayan yazılım, herhangi bir açıktan faydalanmıyor.

Öte yandan kullanıcı, açma tuşuna bastığında yazılım sahte bir açılış ekranı gösteriyor ve sanki telefon yeniden açılıyormuş izlenimi vererek kullanıcıyı kandırıyor.

Sosyal mühendislik olarak tabir edilen bu yöntem, iOS kodlarına eklenen birkaç kod sayesinde çalışıyor ve henüz bu yöntemin nasıl engelleneceği bilinmiyor.

Apple'a konuyla ilgili bir rapor gönderen güvenlik uzmanları, bu saldırının çözüme kavuşmasını bekliyor.



