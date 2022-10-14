iPhone'lardaki AirDrop özelliği, İstanbul uçuşunu iptal ettirdi

AirDrop üzerinden yolcuların telefonlarına patlayan uçak fotoğrafı gönderilmesi üzerine, AnadoluJet Bodrum-İstanbul uçuşunu iptal etti.

Apple, iPhone'lar için yıllar önce iOS 7 işletim sistemini tanıtırken, bunun yanında bir de AirDrop isimli yeni dosya paylaşım sistemini duyurmuştu.

Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, büyük boyutlu dosyaları diğer iOS ve Mac cihazlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

Son zamanlarda ise bu özellik, amacı dışında kullanılmaya başlandı. AirDrop, AnadoluJet’in TK7347 sefer sayılı Bodrum - İstanbul uçağında krize yol açtı.

Sefer iptal edildi

Bilinçsiz bir yolcunun AirDrop üzerinden yolcuların telefonlarına patlayan uçak fotoğrafı göndermesi nedeniyle sefer iptal edildi.

Uçakta arama yapıldı

Yolcuların durumu bildirmesiyle birlikte uçakta arama yapıldı ve yolcular tahliye edildi. Güvenlik güçleri, herhangi bir tehlike ile karşılaşmazken, uçuş iptal edildiği için yolcular otele yerleştirildi.

Daha önce de yaşanmıştı

Mayıs ayında Tel Aviv-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren AnadoluJet uçağında, yolculara AirDrop ile 2009’da Hollanda’da ve 2013’te ABD’de kaza yapan Türk uçaklarının fotoğrafları gönderilmiş ve yine uçuş iptal edilmişti.