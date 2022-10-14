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    iPhone'lardaki AirDrop özelliği, İstanbul uçuşunu iptal ettirdi

    AirDrop üzerinden yolcuların telefonlarına patlayan uçak fotoğrafı gönderilmesi üzerine, AnadoluJet Bodrum-İstanbul uçuşunu iptal etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 15:01
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    iPhone'lardaki AirDrop özelliği, İstanbul uçuşunu iptal ettirdi

    Apple, iPhone'lar için yıllar önce iOS 7 işletim sistemini tanıtırken, bunun yanında bir de AirDrop isimli yeni dosya paylaşım sistemini duyurmuştu.

    Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, büyük boyutlu dosyaları diğer iOS ve Mac cihazlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

    Son zamanlarda ise bu özellik, amacı dışında kullanılmaya başlandı. AirDrop, AnadoluJet’in TK7347 sefer sayılı Bodrum - İstanbul uçağında krize yol açtı.

    Sefer iptal edildi

    Bilinçsiz bir yolcunun AirDrop üzerinden yolcuların telefonlarına patlayan uçak fotoğrafı göndermesi nedeniyle sefer iptal edildi.

    anadolujet

    Uçakta arama yapıldı

    Yolcuların durumu bildirmesiyle birlikte uçakta arama yapıldı ve yolcular tahliye edildi. Güvenlik güçleri, herhangi bir tehlike ile karşılaşmazken, uçuş iptal edildiği için yolcular otele yerleştirildi.

    Daha önce de yaşanmıştı

    Mayıs ayında Tel Aviv-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren AnadoluJet uçağında, yolculara AirDrop ile 2009’da Hollanda’da ve 2013’te ABD’de kaza yapan Türk uçaklarının fotoğrafları gönderilmiş ve yine uçuş iptal edilmişti.


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