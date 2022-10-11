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    iPhone'lardaki hataları gideren iOS 16.0.3 yayınlandı

    Apple'ın hatalarla dolu iOS 16 işletim sisteminin yeni sürümü iOS 16.0.3 yayınlandı. Güncelleme ile birçok sorun giderildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:34
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    iPhone'lardaki hataları gideren iOS 16.0.3 yayınlandı

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, iOS 16.0.3 güncellemesini kullanıma sundu ve birçok hatayı giderdi.

    iOS 16.0.3 ile neler değişti

    Apple'ın güncelleme notlarına göre, iOS 16.0.3 ile giderilen sorunlar şu şekilde:

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te gelen arama ve uygulama bildirimlerinin gecikme ya da görünmeme sorunu düzeltildi.

    iPhone 14 modellerinde, CarPlay kullanılarak telefonda konuşurken mikrofondan gelen düşük ses sorunu giderildi.

    iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'te kameranın yavaş çalışma sorunu giderildi.

    e-Posta ve gelen maillerde yaşanan çökme sorunları düzeltildi.

    ios 16

    iPhone 14 kullanıcılarının ekranda titreme yaşadığına dair sorunlar da vardı. Ancak bu güncellemenin notlarında, bu sorun hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Güncellemeyle birlikte sorunun giderilip giderilmediği bilinmiyor.


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