iPhone'lardaki pil sağlığı yüzdesi Android telefonlara geliyor Google, Android 14 ile birlikte iPhone modellerindeki pil sağlığı yüzdesini akıllı telefonlara getirmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Akıllı telefon kullanıcıları arasında yaygın bir sorun olan pil performansındaki düşüş, birçok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre, akıllı telefon pillerinin zaman içinde tam kapasitenin altına düşmesi pillerin malzemelerinden kaynaklanıyor.

iPhone modellerinde pil sağlığı yüzdesini gösteren bir seçenek var. Bu özellik, bataryanın ne durumda olduğunu, değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği hakkında fikir veriyor.

Benzer özellik Android telefonlara geliyor

Google, Android 14 ile birlikte iPhone modellerindeki pil sağlığı yüzdesini akıllı telefonlara getirmeye hazırlanıyor.

Google'ın, Android 14 QPR2 Beta 2'de gizli bir "Pil Sağlığı" sayfası olduğu ortaya çıktı. Bu sayfa, aynı iPhone'lardaki gibi batarya durumunu gösteriyor ve kullanıcılara, neler yapabilecekleri konusunda ipuçları sağlıyor.

Google, bu özelliği Android 14'ün yerleşik bir parçası hâline getirdiğinde Android telefon kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecek.