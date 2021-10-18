iPhone'lardaki sorunları giderecek iOS 15.1, 25 Ekim'de geliyor

Şu anda beta sürecinde olan ve iPhone'lardaki hataları giderecek iOS 15.1 güncellemesi 25 Ekim'de kullanıma sunulacak.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, beraberinde bazı sorunları da getirdi.

20 Eylül’de yayınlanan İOS 15 güncellemesine geçiş yapan kullanıcıların yüzde 20’si çeşitli hatalarla karşılaştı ve yeni sürümden memnun kalmadı.

Apple’ın geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS 14 güncellemesine geçiş oldukça hızlı ve büyük olmuştu. Ancak iOS 15'e geçiş oranı yarı yarıya düşük kaldı.

HATALAR iOS 15.1 İLE GİDERİLECEK

Apple Ürün Güvenliği Ekibi üyesinden alınan bir e-postadan sızdırılan bilgilere göre, hataların giderileceği iOS 15.1 güncellemesi 25 Ekim'de kullanıma sunulacak.

iOS 15.1, FaceTime görüşmelerinde arkadaşlarınız ile eş zamanlı olarak film izlemenizi veya şarkı dinlemenizi sağlayacak SharePlay özelliğini de içerecek.

Bununla birlikte, ProRes video desteği ve cüzdan uygulamasına koronavirüs aşı kartının eklenmesi gibi birkaç yeni özellik de iOS 15.1 ile kullanıma sunulacak.