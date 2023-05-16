iPhone'lardaki uydu bağlantısı özelliği iki ülkeye daha geliyor iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, iki ülkeye daha özelliği getiriyor.

ensonhaber.com Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı. Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor. iPhone 14 modellerinde kullanılan uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından destekleniyor. Daha fazla ülkeye geliyor Apple’ın iPhone 14 serisi telefonlarına özel olarak geliştirdiği Acil Durum SOS uydu özelliği, artık Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanılabilir hâle geldi. Bu özellik ilk olarak geçen yıl ABD ve Kanada’da kullanıma sunulmuş, ardından Fransa, Almanya, İrlanda ve İngiltere’de hizmete girmişti. iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, diğer yandan Elon Musk'ın Starlink uydularını da kullanmak istiyor. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesi halinde, gelecekte iPhone'lar Starlink uydularından da faydalanabilir.