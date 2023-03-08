iPhone'ların uydu iletişim özelliği 6 ülkeye daha geliyor iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, yeni özelliğini 6 ülkede daha kullanıma sunuyor.

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

6 ülkeye daha geldi

Uydu bağlantısı özelliğine, ilk başta sadece ABD'deki ve Kanada'daki kullanıcılar erişebiliyordu. Şirket, daha sonra bu özelliği Fransa, Almanya, İrlanda ve İngiltere'de aktif etmişti.

Apple, söz konusu özelliğini şimdi de Avusturya, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Portekiz'de kullanıma sunuyor.

iPhone 14 modellerinde kullanılacak uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından destekleniyor.

Bu destek sayesinde telefonun çekmediği durumlarda bile uydu üzerinden acil durum servisleriyle iletişim kurmak ve konum bilgisi aktarmak mümkün oluyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler, ilk iki yıl ücret ödemeyecek.

Apple'a göre, servis kullanıldığında gönderilen mesaj, Globalstar’ın Dünya’nın alt yörüngesinde dolaşan 24 uydusundan biri tarafından alınacak ve ilgili yerlere iletilecek.