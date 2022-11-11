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    İran, hipersonik füze geliştirdiğini açıkladı

    İran, hava savunma sistemlerini aşabilen hipersonik balistik füze geliştirdiklerini duyurdu.
    • 11.11.2022 - 12:13
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    İran, hipersonik füze geliştirdiğini açıkladı

    Uzun yıllardır ABD ve Rusya arasında devam eden silah teknolojileri yarışı, günümüzde "hipersonik" olarak devam ediyor. Şimdilerde ise bu yarışa İran da katıldı.

    İHA'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemlerini aşabilen hipersonik balistik füze geliştirdiklerini açıkladı.

    Hava savunma sistemlerine karşı koyabiliyor

    Ürettikleri füzenin hava savunma sistemlerine karşı koyabildiğini belirten Hacızade, “Bundan yıllar sonra dahi hipersonik balistik füzelere karşı koyabilecek bir hava savunma sistemi geliştirilemez. Bu yeni nesil füze teknolojisi alanında büyük bir gelişme.” ifadelerini kullandı.

    İran, hipersonik füze geliştirdiğini açıkladı #1

    Hipersonik füzeler saatte 6 bin 125 kilometreye hıza ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabiliyor.

    Ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket edebilen bu füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtiliyor.


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