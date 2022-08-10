İran, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacak

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran, Rusya ile ortak uydu üretecek.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Zarepur, dün Rusya tarafından Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan "Hayyam" uydusuyla ilgili bilgi verdi.

AA'nın aktardığına göre Zarepur, uydunun 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştiğini ve şu ana kadar uydudan 4 kez sinyal aldıklarını söyleyerek her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

"Rusya ile üretim hattı kuracağız"

Uydunun Rusya tarafından İran adına üretildiğini aktaran Zarepur, "Hayyam uydusunun fırlatılması için Rus tarafı ile 400 saatten fazla görüşme yapıldı. Bu uydunun ikinci, üçüncü ve dördüncü versiyonları için Rusya ile ortak üretim hattı kuracağız." ifadelerini kullandı.

Casusluk iddialarına yanıt

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye de Hayyam uydusunun "casusluk" amacıyla kullanılacağına dair iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Hayyam, doğal kaynakların yönetimi, madencilik, tarım ve çevre alanlarında kullanılmak üzere standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiş bir ölçüm uydusudur." diye konuştu.

İran Uzay Ajansı Başkanı, Hayyam'ın maliyetinin 40 milyon dolar olduğunu ve 5 yıl boyunca faaliyette olacağını sözlerine ekledi.

İran Uzay Ajansınca yapılan açıklamada, yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan uydunun, çevresel gözlemler için kullanılacağı ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağı belirtilmişti.

Açıklamada, uydudan toplanan bilgilerin başka hiçbir ülke tarafından erişilemeyeceği ve yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağı ifade edilmişti.