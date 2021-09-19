İran'da engellenen Telegram'ı 45 milyon kişi kullanıyor

İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişinin Telegram adlı mesajlaşma uygulamasını kullandığı tespit edildi.

İran İstatistik Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, bazı yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına getirilen erişim engellerine rağmen, şu anda 15 yaş ve üstü İranlıların yüzde 65'inin en az bir sosyal ağın üyesi olduğu belirtilildi. Bu da yaklaşık 55 milyon sosyal medya kullanıcısı demek.

Raporda, İranlı kullanıcıların sosyal medya platformlarına üyeliklerinin son iki yılda yüzde 22 arttığı bilgisi paylaşıldı.

Rapora göre, ülkedeki sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 88'i; erişim engeli getirilmeyen yabancı uygulamalardan WhatsApp'ı, yüzde 68'i de yine ülkede serbest olarak kullanılan Instagram'ı kullanıyor.

ENGELLİ TELEGRAM'I 45 MİLYON İRANLI KULLANIYOR

İran'da devlet tarafından desteklenen yerli mesajlaşma uygulamalarına halkın ilgi göstermediği ortaya çıkarken, erişim engeli getirilmesine rağmen Telegram'ın ülkede halen 45 milyon kullanıcı tarafından kullanılan en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olduğu bildirildi.

Raporda ayrıca ülkede her gün Telegram üzerinden ortalama 15 milyar mesaj atıldığına dikkati çekildi.

İran'da bir çok işletme, haber ve bilgi ağları erişim engeli olmasına rağmen Telegram'ı her gün daha fazla tercih eder hale geldi.

Bu durum da İranlıların bu platformda aktif olarak bulunmasının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

DEV PLATFORMLAR İRAN'DA YASAK

İran'da Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri, uzun süredir yasak kapsamında tutuluyor.

Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protesto olarak yayılan gösteriler sonrası, Nisan 2018'de "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Telegram kapatılmıştı.

Buna rağmen VPN kullanan İranlı kullanıcılar, halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.