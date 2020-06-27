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    İran'da iki aylık bebek Instagram'da satışa çıkarıldı

    İran'da üç kişi, Instagram üzerinden iki aylık bebeği satmaya çalıştıkları için tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 12:45
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    İran'da iki aylık bebek Instagram'da satışa çıkarıldı #1

    Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, birçok kişisel kullanıcının veya mağazanın ürünlerini platform üzerinden satmasına da izin veriyor.

    Ancak bu sefer yaşanan olay akıllara durgunluk verecek türden. İran'ın başkenti Tahran'da üç kişi; biri 20 günlük, diğeri iki aylık bebeği Instagram üzerinden satmaya çalışınca tutuklandı.

    BAŞKA BİR YERDEN SATIN ALDILAR

    Olayın bir diğer ilginç yanı ise bebekleri satmaya çalışan üç kişi, bebekleri 500 dolar karşılığında daha önceden başka bir yerden satın almıştı. Yapılan araştırmada, üç kişinin bebeklerin üzerine kâr koyarak yeniden satmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

    instahgram

    DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

    Son yaşanan olay, İran'da yaşanan ilk çocuk satma çabası değil. Daha öncelerde de yoksul kişilerden bebek satın alan kişiler yargılandı ve olaylar hakkında inceleme yapıldı.

    Mahkeme, Instagram'ın bu tür satışları engellemek için adım atmasını gerektiğini söylüyor.

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