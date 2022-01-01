İran'ın roket fırlatma görevi başarısız oldu

İran'ın dün uzaya fırlattığı uydu taşıyıcı roketin, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle 3 araştırma cihazı yörüngeye yerleştirilemedi.

Son zamanlarda uzay çalışmalarına hız veren İran, başarısız sonuçlar almaya devame diyor.

İran'ın dün uzaya fırlattığı "Simurg" isimli uydu taşıyıcı roket, yeterli hıza ulaşamadığı için 3 araştırma cihazını yörüngeye yerleştiremedi.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hüseyni, "Roketin taşıdığı yükü yörüngeye oturtmak için saniyede 7 bin 600 metreden fazla bir hıza ulaşması gerekiyor, ancak biz saniyede 7 bin 350 metre hıza kadar ulaştık." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BAŞARISIZ OLDU

İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimleri daha önce de bir kaç kez başarısız olmuştu.