- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- İran'ın roket fırlatma görevi başarısız oldu
İran'ın roket fırlatma görevi başarısız oldu
İran'ın dün uzaya fırlattığı uydu taşıyıcı roketin, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle 3 araştırma cihazı yörüngeye yerleştirilemedi.
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 09:25
Son zamanlarda uzay çalışmalarına hız veren İran, başarısız sonuçlar almaya devame diyor.
İran'ın dün uzaya fırlattığı "Simurg" isimli uydu taşıyıcı roket, yeterli hıza ulaşamadığı için 3 araştırma cihazını yörüngeye yerleştiremedi.
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hüseyni, "Roketin taşıdığı yükü yörüngeye oturtmak için saniyede 7 bin 600 metreden fazla bir hıza ulaşması gerekiyor, ancak biz saniyede 7 bin 350 metre hıza kadar ulaştık." ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE BAŞARISIZ OLDU
İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimleri daha önce de bir kaç kez başarısız olmuştu.