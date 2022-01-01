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    İran'ın roket fırlatma görevi başarısız oldu

    İran'ın dün uzaya fırlattığı uydu taşıyıcı roketin, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle 3 araştırma cihazı yörüngeye yerleştirilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 09:25
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    İran'ın roket fırlatma görevi başarısız oldu

    Son zamanlarda uzay çalışmalarına hız veren İran, başarısız sonuçlar almaya devame diyor.

    İran'ın dün uzaya fırlattığı "Simurg" isimli uydu taşıyıcı roket, yeterli hıza ulaşamadığı için 3 araştırma cihazını yörüngeye yerleştiremedi.

    İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hüseyni, "Roketin taşıdığı yükü yörüngeye oturtmak için saniyede 7 bin 600 metreden fazla bir hıza ulaşması gerekiyor, ancak biz saniyede 7 bin 350 metre hıza kadar ulaştık." ifadelerini kullandı.

    DAHA ÖNCE DE BAŞARISIZ OLDU

    İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimleri daha önce de bir kaç kez başarısız olmuştu.

    İran ın roket fırlatma görevi başarısız oldu #1


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