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İş bilgisayarlarında Windows XP, Windows 11'i geçti

İş bilgisayarlarında Windows XP, Windows 11'i geçti

İş bilgisayarlarına odaklanan yeni bir rapora göre, Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11 kullananların sayısı, Windows XP kullananlardan daha az.