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- İş bilgisayarlarında Windows XP, Windows 11'i geçti
İş bilgisayarlarında Windows XP, Windows 11'i geçti
- Haber Merkezi
- 17.04.2022 - 12:21
Windows XP işletim sistemi, ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürüldü. Microsoft, uzun yıllar boyunca XP'ye olan desteğini sürdürse de şirket, 2014 yılında artık XP'nin güvenlik güncellemelerini alamayacağını açıkladı.
Bu durum, XP kullanıcılarını siber saldırı ve bilgisayar korsanlarına karşı tamamen savunmasız bırakıyor.
İş bilgisayarlarında XP devri kapanmadı
Yapılan yeni bir araştırmada, iş alanında kullanılan bilgisayarların yüzde 1,71’inde halen Windows XP kullanıldığı ortaya çıktı. Aynı grupta, Windows 11 yüklenmiş bilgisayarların oranı ise sadece yüzde 1,44’te kaldı.
Windows 11’e geçişi engelleyen en büyük faktör, bilgisayarların Windows 11’in asgari sistem gereksinimlerini karşılamaması olarak belirtiliyor.
Test edilen bilgisayarların yüzde 55’inin Windows 11 ile uyumlu olmadığı raporda yer alıyor.
Putin'in tercihi de Windows XP
2019 yılında, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in günümüzde bile Windows XP kullandığı ortaya çıkmıştı.
Putin'in resmi ofisindeki ve Novo-Ogaryovo'da bulunan başkanlık konutundaki bütün bilgisayarlar, Windows XP işletim sistemi ile çalışıyor.
Windows XP, Rusya devlet kurumlarında kullanmasına izin verilen son işletim sistemi olarak dikkat çekiyor. Windows 10 ise yalnızca devlet sırlarının tutulmadığı hükümet ofislerinde kullanılabiliyor.