İş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı yaptığı için Facebook'a dava açıldı Facebook'un ana şirketi Meta, şirketlerin iş ilanlarıyla kullanıcıları hedeflemek için kullandığı algoritmanın ayrımcı olduğu iddiasıyla dört yeni şikayetle karşı karşıya.

Facebook'un ana şirketi Meta, şirketlerin iş ilanlarıyla kullanıcıları hedeflemek için kullandığı algoritmanın ayrımcı olduğu iddiasıyla şikayet edildi.

Facebook'un Ad Manager platformundan elde edilen verilere göre, örneğin tamirci pozisyonları için iş ilanları ezici bir çoğunlukla erkek kullanıcılara gösterilirken, okul öncesi öğretmenleri için reklamlar çoğunlukla kadın kullanıcılara gösteriliyor.

İnsan hakları grubu Global Witness tarafından özel olarak CNN ile paylaşılan ek araştırma, bu algoritmik önyargının küresel bir sorun olduğunu öne sürüyor.

Facebook ceza alabilir

NTV'nin haberine göre; Global Witness, kâr amacı gütmeyen Bureau Clara Wichmann ve Fondation des Femmes ile ortaklaşa, Fransa ve Hollanda'daki insan hakları kuruluşlarına ve veri koruma yetkililerine, her iki ülkedeki araştırmalarına dayanarak Meta ile ilgili şikayette bulundu.

Ajanslardan herhangi biri iddiaların doğrulandığını tespit ederse, Meta para cezaları, yaptırımlar veya ürününde daha fazla değişiklik yapması için baskı ile karşı karşıya kalabilir.