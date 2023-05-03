İşe alımlar durdu! IBM, 7 bin 800 işi yapay zeka ile değiştirecek Dünyanın en köklü teknoloji şirketlerinden IBM, 7 bin 800 işi yapay zeka ile değiştirme planında işe alımları durduracak.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlattı.

Özellikle ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyuruyor.

IBM, iş gücünü yapay zeka ile değiştiriyor

Dünyanın en köklü teknoloji şirketlerinden IBM, 7 bin 800 işi yapay zeka ile değiştirme planında işe alımları durduracak.

Şirketin CEO'su Arvind Krishna, özellikle insan kaynakları gibi arka ofis işlevlerinde işe alımın askıya alınacağını veya yavaşlatılacağını söyledi.

Krishna ayrıca, müşteriye dönük olmayan rollerin yüzde 30'unun beş yıl içinde yapay zeka ve otomasyonlarla değiştirilebileceğini ekledi.