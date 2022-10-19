Petrol
90.77
0.82%
Euro
18.2536
-0.41%
Dolar
18.5895
0.03%
Altın
980.5
-0.71%
Borsa
3871
0.76%
Bitcoin
362.655
-1.18%
BTXN Coin
9.32
-0.21%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    İskoçya'nın ilk roket fırlatma denemesi başarısız oldu

    İskoçya'nın ilk uzay girişimi olan Skyrora'nın Skylark L roketi, fırlatıldıktan sonra denize düştü.
    • 19.10.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İskoçya'nın ilk roket fırlatma denemesi başarısız oldu

    Son zamanlarda birçok uzay şirketi, kendi geliştirdikleri roketleri uzaya fırlatıyor. İskoçya'nın ilk uzay girişimi olan Skyrora'nın Skylark L roketi de bunlardan biri.

    Ses hızının dört katından daha fazla hıza ulaşabileceği söylenen ve 125 km irtifaya ulaşabilen roket, İzlanda'nın Langanes kentindeki bir mobil fırlatma rampasından fırlatıldı.

    Denize çakıldı

    İskoçya'nın ilk uzay girişimi olan Skylark L roketi, fırlatılma bölgesinden 500 metre uzaktaki Norveç denizine düştü.

    Hiçbir insanın veya hayvanın zarar görmediği belirtilen açıklamada, roketi çıkarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

    sky


    Sıla'nın Lorke performansı
    Magazin

    Sıla'nın Lorke performansı

    Rusya iddiaları, koltuğundan etti
    Dünya

    Rusya iddiaları, koltuğundan etti

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir