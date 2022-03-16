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    İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran üstlendi

    İsrail hükümetine ait resmi internet sitelerine düzenlenen siber saldırının, İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:12
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    İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran üstlendi

    Son zamanlarda özellikle hükümetlere yapılan siber saldırıların sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Bu saldırıların son kurbanı ise İsrail oldu.

    İsrail hükümetine ait bazı resmi internet siteleri, birkaç gün önce siber saldırıya uğramıştı. Saldırılar sonucu, Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadı.

    Bu saldırının, şimdiye kadar İsrail'e karşı gerçekleştirilen en büyük siber saldırı olduğu aktarıldı.

    SALDIRILARI İRANLI HACKERLAR ÜSTLENDİ

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İsrail'de Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine düzenlenen siber saldırıyı "Black Shadow" adlı grup üstlendi.

    İran ile ilişkili olduğu ifade edilen Black Shadow, ilk olarak Aralık 2020'de İsrail sigorta şirketi Shirbit'e düzenlediği saldırıyla adını duyurdu.

    Daha sonra İsrail'e ait birçok internet sitesine saldırı düzenleyen grubun en büyük saldırısı, 6 Kasım 2021'de İsrail'in Cyberverse adlı hosting şirketine yönelikti.

    İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran üstlendi #1

    ilgisayar korsanları saldırı sonucunda İsrail'de eşcinsellerin kullandığı "Atraf" adlı sosyal platformun kullanıcılarının kimlik bilgilerini ele geçirmiş ve 48 saatlik fidye talepleri karşılanmayınca bilgileri internete sızdırmıştı.

    Black Shadow'un adı İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde çalışan bir kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasında da geçmişti.


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