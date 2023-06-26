İstanbul sular altında! Yapay zekanın çizdiği fotoğraf sosyal medyada olay yarattı Yapay zeka teknolojisiyle İstanbul'un sular altında kalan hayali bir görüntüsü çizildi ve kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte sosyal medyada olay yaratan fotoğraf…

Yapay zeka teknolojileri son dönemde birçok alanda yenilikçi ve etkileyici uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Günlük hayatımızda büy7ük ölçüde yer kaplayan yapay zeka, insan zekasını taklit edebiliyor ve kendini geliştirebiliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte birçok yapay zeka aracı çıkmaya başladı. Bunlardan bazıları yazı yazıyor hatta resim çizebiliyor. İstanbul sular altında! Bu kez yapay zeka, İstanbul'un sular altında kalan bir görüntüsünü çizerek büyük bir heyecan yarattı. Oluşturulan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Boğa heykelinin sular altında kalmış hali gerçekçiliğiyle dikkat çekti. İşte viral olan o fotoğraf… Yapay zeka teknolojilerinin bu tür yaratıcı uygulamaları, sanatın ve dijital dünyanın sınırlarını zorluyor. İnsanlar yapay zekanın neleri başarabildiğini hayranlıkla izliyor.