İstanbul Üniversitesi dev gök taşını görüntüledi

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, "1998 OR2" isimli dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntülemeyi başardı.

İlk olarak ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından, 24 Temmuz 1998'de keşfedilen "1998 OR2'' isimli dev gök taşı, 2.4 kilometrelik devasa çapıyla dikkat çekiyor.

Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçerek yörüngedeki yolculuğuna devam eden gök taşı, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından görüntülendi.

Gök taşını görüntülemek için ise üniversitenin Çanakkale'deki İST60 ve Beyazıt Yerleşkesi'ndeki İST40 teleskopları kullanıldı.



ŞUBAT'TAN BERİ YAKINDAN İZENİYOR

İÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten, şubat ayı başından beri 1998 OR2 isimli gök taşının hareketini incelediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk günlerde havalar gözlem için iyi gitmese de havanın açık olduğu hemen her gece her iki teleskopla da asteroidin uygun görüntülerini almaya çalıştık.

Amacımız, asteroidin gök küresi üzerinde konumunu belirledikten sonra yörüngesi üzerinde olup olmadığını kontrol edip, Dünya'ya bir tehlike oluşturup oluşturmadığını tespit etmekti.

Bu asteroid Potansiyel Tehlikeli Asteroid (PHA) kriterlerini sağladığından izlenmesi çok önemliydi. Her ne kadar bu geçişi sırasında, anormal bir durum olmadığı sürece, Dünya'ya çarpmayacağını biliyorsak da yörüngesindeki olası küçük değişiklikleri görmek ve yörüngesini belirlemek istiyorduk.

İstanbul Üniversitesi olarak bu büyük gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini her iki teleskopla görüntüleyerek kayıt altına aldık. '1998 OR2' isimli dev göktaşı Dünya'nın 6,2 milyon kilometre yakınından geçti ve 8,7 kilometre saniye hızla Dünya'mızdan uzaklaştı."

Ökten, Güneş etrafında bir dolanımını 1.344 günde tamamlayan bu asteroidin bir sonraki en yakın geçişini 2,2 milyon kilometreyle 16 Nisan 2079 tarihinde gerçekleştireceğini dile getirdi.

Gökyüzünde bu büyüklükte çok sayıda gök taşı bulunduğunu belirten Ökten, "Bugün itibarıyla 2 bin 18 potansiyel tehlikeli gök taşı Dünya'nın yakınından geçiyor. Bunlardan birinin Dünya'ya düşmesi, çok büyük tehlikelere yol açardı." dedi.