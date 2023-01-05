İşten çıkarmalarda teknoloji şirketleri başı çekti

Aralık ayında açıklanan işten çıkarmaların büyük bölümü, Amerikan teknoloji şirketlerine ait.

Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, aralık ayında açıklanan işten çıkarmalara Amerikan teknoloji şirketleri öncülük etti.

Aralıkta ABD'de 43 binden fazla kişi kovuldu

İstihdam firması Challenger, Gray & Christmas'ın perşembe günü yayınladığı son işten çıkarma raporuna göre, ABD merkezli işverenler, 2022'nin son ayında 43 bin 651 kişiyi işten çıkardı. Aralık 2021'de ise aynı işverenler, 19 bin 052 kişiyi işten çıkarmıştı.

Rapora göre şirketler, 2022'nin tamamında 363 bin 824 planlı işten çıkarma gerçekleştirdi.

Zirvede teknoloji şirketleri var

Artan zorluklarla ve düşen hisse senedi fiyatlarıyla karşı karşıya kalan teknoloji şirketleri, 16 bin 193 ile aralık ayında en çok işten çıkarmayı gerçekleştiren markalar oldu.

Söz konusu şirketler, 2022 genelinde ise 97 binden fazla kişiyi işten çıkardı. Bu sayı, 2021 yılı ile kıyaslandığında yüzde 649'luk bir artışa denk geliyor.