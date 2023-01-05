Petrol
78.39
0.71%
Euro
19.799
-0.47%
Dolar
18.7716
0.16%
Altın
1.107
-0.89%
Borsa
5136
0.00%
Bitcoin
320.101
0.30%
BTXN Coin
7.13
-2.72%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    İşten çıkarmalarda teknoloji şirketleri başı çekti

    Aralık ayında açıklanan işten çıkarmaların büyük bölümü, Amerikan teknoloji şirketlerine ait.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 17:23
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İşten çıkarmalarda teknoloji şirketleri başı çekti

    Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

    Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, aralık ayında açıklanan işten çıkarmalara Amerikan teknoloji şirketleri öncülük etti.

    Aralıkta ABD'de 43 binden fazla kişi kovuldu

    İstihdam firması Challenger, Gray & Christmas'ın perşembe günü yayınladığı son işten çıkarma raporuna göre, ABD merkezli işverenler, 2022'nin son ayında 43 bin 651 kişiyi işten çıkardı. Aralık 2021'de ise aynı işverenler, 19 bin 052 kişiyi işten çıkarmıştı.

    Rapora göre şirketler, 2022'nin tamamında 363 bin 824 planlı işten çıkarma gerçekleştirdi.

    big tech

    Zirvede teknoloji şirketleri var

    Artan zorluklarla ve düşen hisse senedi fiyatlarıyla karşı karşıya kalan teknoloji şirketleri, 16 bin 193 ile aralık ayında en çok işten çıkarmayı gerçekleştiren markalar oldu.

    Söz konusu şirketler, 2022 genelinde ise 97 binden fazla kişiyi işten çıkardı. Bu sayı, 2021 yılı ile kıyaslandığında yüzde 649'luk bir artışa denk geliyor.


    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Basketbol

    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Küvet keyfinde...
    Medya

    Küvet keyfinde...

    Görüş Bildir