İstenmeyen aramalar tarih oluyor! Google'dan yapay zekalı çözüm Google, istenmeyen çağrıların önüne geçebilmek için yapay zekalı bir çözüm üzerinde çalışıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcıların oldukça şikayet ettiği istenmeyen aramalara bir çözüm bulmak istiyor.

Şirket, yapay arka kullanımıyla tüm spam veya otomatik çağrılarla etkili bir şekilde başa çıkmak için bir yöntem geliştiriyor.

Google'ın, konuşmalı yapay zeka sayesinde kullanıcıların spam/otomatik aramalardan kaçınmasına daha iyi yardımcı olacak daha yetenekli bir teknoloji oluşturmak istediği belirtiliyor.

İstenmeyen aramalar tarih oluyor

Geliştirilecek olan konuşmalı, sohbete dayalı yapay zeka ile istenmeyen aramalardan tamamen kurtulmak mümkün olacak.

Phone by Google uygulamasının grup ürün müdürü Jonathan Eccles, söz konusu özellikle ilgili bazı bilgiler verdi.

Özelliğin nasıl çalıştığı tam olarak açıklanmadı, ancak gelen çağrıların otomatik olarak bir yapay zeka cevabına yönlendirileceği söyleniyor.

Google’ın büyük dil modeli LaMDA halihazırda ChatGPT rakibi Bard’a güç veriyor ve muhtemelen çağrı engellemede de kullanılacak.

Jonathan Eccles, söz konusu özelliğin bu yıl içinde gelebileceğini söylüyor. Muhtemelen yeni özellik, ilk olarak Pixel 8 serisinde karşımıza çıkacak.