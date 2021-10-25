İsveçli Jetson Aero'nun uçan otomobilleri gelecek gökyüzünde olacak

İsveçli Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobilin, gelecek yıl alıcılara teslim edileceğini açıkladı.

Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim, uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan otomobillerini geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Bu şirketlerden biri olan İsveçli Jetson Aero, Jetson One adlı kişisel bir uçan otomobil geliştirdi ve 92 bin dolar karşılığında satışa sundu.

Şirketin kurucu ortağı Peter Ternstrom, "Misyonumuz uçuşu herkese açık hale getirmek. Jetson One, sahip olabileceğiniz ve uçabileceğiniz bir elektrikli otomobil. Herkesi pilot yapmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TESLİMATLAR SENEYE BAŞLIYOR

Jetson Aero, 92 bin dolardan satışa sunduğu uçan otomobilin, gelecek yıl alıcılara teslim edileceğini duyurdu.

Uçan otomobil Jetson One, gelecek yıl gökyüzünde olacak - VİDEO



JETSON ONE ÖZELLİKLERİ

Tek kişilik uçan otomobil Jetson One, hafif alüminyum ve karbon fiber malzemeden yapıldı.

86 kilogram ağırlığındaki aracın, 118 beygir gücündeki motoru sayesinde saatte 101 kilometre hız yapabileceği aktarıldı.

Jetson Aero, aracın yaklaşık 20 dakika boyunca hava kalabildiğini ve ABD'de ultra hafif bir uçak olarak sınıflandırıldığını aktardı. Bu nedenle aracı ABD'de kullanabilmek için pilot lisansı gerekmiyor.

12 ADET ÜRETİLDİ

2022’de teslim edilecek araçlarından sadece 12 adet üretti ve 9’unu sattı. Uçan otomobilin adı, 1960’larda gösterilmeye başlanan ve dünya genelinde çok sevilen “Jetgiller” Jetsons ailesinden esinleniyor.