İsveçli marka Koenigsegg, yanardağ yakıtıyla çalışan otomobil geliştiriyor

İsveç markası Koenigsegg, yanardağ yakıtıyla çalışan süper otomobil geliştiriyor. Araçların, sıfır emisyon değerine sahip olması bekleniyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu günümüzde, aynı zamanda bazı şirketler hidrojen yakıt teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Ancak İsveçli marka Koenigsegg'in çok farklı bir yakıt alternatifi daha var: Yanardağlar.

Koenigsegg Automotive'in kurucusu ve yöneticisi Christian von Koenigsegg, yanardağların ürettiği karbondioksiti metanole çevirerek araçlarına yakıt sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Araçların çevreye dostu ve hatta karbon salımı yapmayan şekilde tasarlanması amaçlanıyor.

İZLANDA'DA ÜRETİLDİ

Koenigsegg, yarı aktif durumdaki yanardağlardan etrafa saçılan karbondioksiti metanole çeviren teknolojinin ilk olarak İzlanda'da üretildiğini söyledi.

Koenigsegg, doğru arıtma teknolojileriyle bu motorların çalışırken atmosferdeki parçacıkları da temizleyebileceğini de belirtiyor.

İsveçli firma radikal fikirleri cesur şekilde denemesiyle ünlü. Koenigsegg 2015'te ilk hibrit süper otomobil fikriyle ortaya çıkmış ve geleneksel anlamda şanzımanı bulunmayan Regera adlı bir otomobil tasarlamıştı.

Koenigsegg, 2019'da da 125 tane ürettiği Jesko adlı aracını 3 milyar dolara (yaklaşık 26 milyar TL) satışa sunmuş, stoklar 5 günde tükenmişti.

İsveçli şirket, şimdilerde ise yanardağ yakıtıyla çalışan otomobil geliştirerek daha fazla ses getirmeyi amaçlıyor.