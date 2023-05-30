İsveç'te 'Rus casusu' olduğuna inanılan Beluga balinası görüldü: Hayvanlar casusluk için kullanılabilir mi? 2019'da Norveç'te Rus donanması casusu olduğu yönünde spekülasyonlara yol açan Beluga balinası, şimdi de İsveç kıyılarında görüldü.

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Son zamanlarda Norveç ve İsveç kıyılarında görülen bir Beluga balinası, tartışmalara neden oldu.

2019'da Norveç'te Rus donanması casusu olduğu yönünde spekülasyonlara yol açan Beluga balinası, şimdi de İsveç kıyılarında dolaşırken görüldü.

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü, bir devriye sırasında gemilerinin penceresinin dışında gördükleri şeyin Beluga olduğunu resmi bir açıklamayla doğruladı.

Hızla Norveç'ten İsveç'e ulaştı

Başlangıçta Norveç'in uzak kuzey bölgesinde keşfedilen balina, üç yılı aşkın bir süredir ülkenin kıyı şeridinde yavaşça ilerliyordu, ancak son zamanlarda yolculuğunu hızlandırdı, kalan mesafeyi katederek İsveç'e ulaştı ve doğal ortamından daha da uzaklaştı.

OneWhale kuruluşundan deniz biyoloğu Sebastian Strand, balinanın hareketindeki ani hızlanmayla ilgili bir açıklama yaptı.

Strand, Belugalar oldukça sosyal canlılar olduğundan, bunun bir eş bulma dürtüsü gibi hormonal değişikliklerden veya yalnızlıktan kaynaklanabileceğini söyledi.

Neden Rus casusu olduğuna inanılıyor

Söz konusu balina, 2019 yılında Norveç'in Arktik bölgesinde ortaya çıktığında, Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden araştırmacılar, balinaya bağlı insan yapımı bir kemer tespit etti ve kemeri balinadan çıkardı.

Balinanın insanlar arasındaki rahatlığı göz önüne alındığında, kemerin "St. Petersburg" yazılı tokaları, balinanın bir muhafazadan kaçtığı ve belki de Rus donanmasından talimat aldığı yönünde endişeler uyandırdı.

Öte yandan Moskova, Norveç'in balinanın kökeni veya casusluk iddiasıyla ilgili teorilerine resmi olarak yorum yapmadı.

Balinanın görüldüğü Barents Denizi, denizaltı faaliyetleri açısından izlenmesi ve Atlantik ile Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Kuzey Rotası'nın girişi olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

Hayvanların ordulardaki önemi

Tarih boyunca, atlar ve köpekler iyi bilinen örnekler olmak üzere, çeşitli hayvanlar silahlı çatışmalara dahil olmuştur.

Bununla birlikte, deniz aslanlarından pirelere kadar çok sayıda başka canlı da savaşlarda rol oynamıştır.

ABD Ordusu Miras ve Eğitim Merkezi'nin web sitesine göre ordu; ulaşım, nöbet görevleri, gözetleme ve mayın tespiti gibi görevler için at, katır, eşek, deve, köpek, güvercin, yunus ve deniz aslanı gibi hayvanları kullandı.