İsveç'ten Google’a 2.4 milyar dolarlık dava

İsveçli fiyat karşılaştırma sitesi PriceRunner, Google'a 2.4 milyar dolarlık dava açtı.

Arama sonuçlarına kendi fiyat karşılaştırma modülünü ekleyerek rekabete aykırı davranan Google, ülkemizde ceza almıştı.

ABD'li teknoloji devi, şimdi de benzer sıkıntıları Avrupa'da yaşıyor. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren fiyat karşılaştırma platformları, Google'a karşı harekete geçmiş durumda.

Daha önce, Avrupa’da kendi karşılaştırma modüllerini öne çıkarması nedeniyle 2.8 milyar dolar ceza alan Google, yeni bir davayla daha karşı karşıya.

İSVEÇ'TEN 2.4 MİLYAR DOLARLIK DAVA

İsveçli fiyat karşılaştırma sitesi PriceRunner yine aynı nedenlerden dolayı Google'a 2.4 milyar dolarlık bir dava açtığını duyurdu.

Firma, Google’ın tekelleşme hareketleri nedeniyle uzun yıllar boyunca zarara uğradığını gerekçe gösterdi.

Google, kararlara karşı temyiz hakkını kullanıyor ve genelde kademeli olarak en yüksek mahkemeye kadar gidiyor.

Öte yandan, PriceRunner haricinde diğer karşılaştırma platformlarının da benzer zararlara uğratıldığı belirtiliyor. Bu nedenle Google, önümüzdeki aylarda da rekor davalarla karşı karşıya kalabilir.