İsviçre, en düşük internet hızını 8 kat artırmak istiyor

İsviçre hükümeti, temel hizmet sağlayıcılarının vermesi gereken minimum internet hızlarını sekiz kat artırmayı önerdi.

Koronavirüs salgını ile birlikte evden çalışma uygulamalarının artması, internet hızlarını daha da önemli hale getirdi. Bu konudaki en somut adımlardan biri İsviçre hükümetinden geldi.

Geçtiğimiz cuma günü hükümet, ülkedeki internet servis sağlayıcılarının sağlaması gereken minimum internet hızının 8 kat artırılmasını önerdi.

Hükümet, koronavirüs pandemisi sırasında artan evden çalışma ve evde eğitimin, tüm bölgelerde daha hızlı ve güçlü internet bağlantısı gerektirdiğini söylüyor.

MİNİMUM HIZ 80 MEGABİTE ÇIKACAK

Şu anda İsviçre'deki en düşük internet hızları 8 megabit indirme ve 1 megabit yükleme şeklinde.

Ancak 2024 yılından itibaren ülkede 80 megabit indirme ve 8 megabit yükleme hızları artık standart olacak.