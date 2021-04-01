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- İsviçre'de, uçaklardaki virüsleri yok etmek için robot üretildi
İsviçre'de, uçaklardaki virüsleri yok etmek için robot üretildi
- REUTERS
- 01.04.2021 - 11:51
- Güncelleme : 01.04.2021 - 11:53
Koronavirüs salgını döneminde yapılan uçak yolculuklarında endişeleri ve virüsün bulaşmasını en aza indirmek için İsviçre'de robot geliştirildi.
İsviçreli bir şirket tarafından üretilen robot, donatıldığı ultraviyole ışıklar sayesinde uçak içindeki virüsleri yok ediyor.
Robot, İsviçre'deki uçaklarda test edilmeye başlandı. Uçağın koridorunda ilerleyen robot, kollu yapısıyla tavan ve koltuklardaki virüsleri ortadan kaldırıyor.
VİRÜSE KARŞI ULTRAVİYOLE IŞIKLI ROBOT
Söz konusu cihazı onaylaması gerektiği belirtilen uçak üreticileri, ultraviyole ışığın uçak içindeki döşemeye etkisini inceliyor.
Şirketin kurucularından Jodoc Elmiger, robot temizleyicilerin koronavirüs döneminde insanların uçuş korkusunu azaltabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.
İsviçre'de, uçaklardaki virüsleri yok etmek için robot üretildi ViDEO
FİYATI 16 BİN DOLAR
Elmiger, "Bu kanıtlanmış bir teknoloji; hastanelerde ve laboratuvarlarda 50 yılı aşkın süredir kullanılıyor ve çok verimli." dedi. Robotun hiçbir iz veya kalıntı bırakmadığı kaydedildi.
Robottan şimdiye kadar 3 prototoip üretildiği belirtildi. Uçak üreticileri tarafından robota onay verileceğini umduğunu belirten Elmiger, ürünün satış fiyatı için yaklaşık 16 bin dolarlık tahminde bulundu.