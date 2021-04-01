Ultraviyole ışıkla donatılan robot, İsviçre'deki uçaklarda test edilmeye başlandı.

Koronavirüs salgını döneminde yapılan uçak yolculuklarında endişeleri ve virüsün bulaşmasını en aza indirmek için İsviçre'de robot geliştirildi.

İsviçreli bir şirket tarafından üretilen robot, donatıldığı ultraviyole ışıklar sayesinde uçak içindeki virüsleri yok ediyor.

Robot, İsviçre'deki uçaklarda test edilmeye başlandı. Uçağın koridorunda ilerleyen robot, kollu yapısıyla tavan ve koltuklardaki virüsleri ortadan kaldırıyor.

VİRÜSE KARŞI ULTRAVİYOLE IŞIKLI ROBOT

Söz konusu cihazı onaylaması gerektiği belirtilen uçak üreticileri, ultraviyole ışığın uçak içindeki döşemeye etkisini inceliyor.

Şirketin kurucularından Jodoc Elmiger, robot temizleyicilerin koronavirüs döneminde insanların uçuş korkusunu azaltabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

İsviçre'de, uçaklardaki virüsleri yok etmek için robot üretildi ViDEO

FİYATI 16 BİN DOLAR

Elmiger, "Bu kanıtlanmış bir teknoloji; hastanelerde ve laboratuvarlarda 50 yılı aşkın süredir kullanılıyor ve çok verimli." dedi. Robotun hiçbir iz veya kalıntı bırakmadığı kaydedildi.

Robottan şimdiye kadar 3 prototoip üretildiği belirtildi. Uçak üreticileri tarafından robota onay verileceğini umduğunu belirten Elmiger, ürünün satış fiyatı için yaklaşık 16 bin dolarlık tahminde bulundu.