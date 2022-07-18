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    İsviçre'den yer altı kargo taşıma sistemi

    İsviçre, yer altı kargo taşımacılığı sistemi Cargo Sous Terrain projesine ağustosta başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 09:32
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    İsviçre'den yer altı kargo taşıma sistemi

    İsviçre, önümüzdeki 30 yıl içinde yollardaki kargo trafiğinin yüzde 40 daha fazla olacağı görüşünde. Bu nedenle ülke, bu trafiğin bir kısmını yer altına taşımak istiyor.

    İsviçre, geçtiğimiz aylarda parlamento tarafından onay verilen yer altı kargo taşımacılığı ağı Cargo Sous Terrain (CST) projesine ağustos ayında başlamayı planlıyor.

    İlk olarak 2016 yılında ortaya atılan söz konusu projenin şu anki maliyeti yaklaşık 35 milyar dolar olacak.

    Tünel inşa edilecek

    CST projesi, yaklaşık 6 metre çapa ve üç şeride bölünmüş düz bir zemine sahip bir tüneli içeriyor.

    Elektrikli motora sahip kargo araçları, bu tüneller içinde saatte 30 km hızla ilerleyecek.

    Ayrıca tünel içerisinde daha küçük yüklerin taşınması için tünelde bir üst hat da bulunacak.

    İsviçre den yer altı kargo taşıma sistemi #1

    Kargolar, yer üstü lojistik tesislerinde araçlara yüklenecek, ardından asansörler üzerinde tünel sisteminin bölümlerine indirilecek.

    2031'de tamamlanacak

    Önümüzdeki ağustos ayında başlayacak projenin, 2031 yılında tamamlanması bekleniyor.

    Proje tamamlandığında, Zürih ve Härkingen/Niederbipp arasında yalnızca 10 bağlantı merkezini içeren yaklaşık 70 km'lik bir hat oluşturulacak.

    Yüzey trafiğindeki düşüşün yanı sıra, CST vatandaşların günlük yaşamları üzerinde minimum etki yapacak şekilde tasarlanacak.

    Tüneller; neredeyse görünmez olacak, neredeyse sessiz olacak ve tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak.

    İsviçre den yer altı kargo taşıma sistemi #2


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