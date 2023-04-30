İtalya, ChatGPT yasağını kaldırdı İtalya, ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle getirdiği geçici erişim engelini kaldırdığını bildirdi.

AA & Ensonhaber

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ancak ChatGPT, kullanıcı bilgilerinin açığa çıkmasının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle gündemde.

İtalyan Verileri Koruma Ajansı, Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT'nin kullanıcılarının yaşını kontrol etmediğini, uygulamanın sadece 13 yaş ve üzeri kişilere açık olması gerektiğini belirtmiş ve yapay zekaya erişim engeli getirmişti.

İtalya, ChatGPT yasağını kaldırdı

İtalya, ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle getirdiği geçici erişim engelini kaldırdığını bildirdi.

Bir OpenAI sözcüsü, ChatGPT'nin İtalya'daki kullanıcılar için yeniden erişime açık hale geldiğini açıkladı.

Söz konusu yetkili, İtalya’daki kullanıcılara yeniden hizmet verecekleri için heyecanlı olduklarını ve kullanıcıların mahremiyetlerini korumaya sadık olduklarını belirtti.

OpenAl sözcüsü, İtalya Verileri Koruma Ajansı'nın gündeme getirdiği sorunları açıklığa kavuşturduklarını kaydetti.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, OpenAl'nin ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat göstermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.