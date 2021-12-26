İtalya, çip fabrikası için Intel ile görüşmeleri yoğunlaştırdı

İtalya, çip fabrikası için Intel ile görüşmeleri yoğunlaştırdı

İtalya, gelecekte yaşanabilecek çip sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için Intel ile görüşüyor. ABD'li şirket, İtalya'da dev bir çip fabrikası kuracak.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, şirketler bu sorunu çözüme kavuşturmak için yatırımlarını artırdı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından birçok Avrupa ülkesi, Intel ile yakın temas kurmaya başladı.

İTALYA'NIN INTEL PLANLARI

Bu yatırıma oldukça ilgi duyan İtalya’nın, gelişmiş bir üretim tesisi kurmak için Intel’e özel teklifler hazırladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Gelen bilgilere göre İtalya hükümeti, son günlerde Intel ile olan görüşmeleri hızlandırdı. Hükümetin, yeni bir çip üretim tesisi için 8 milyar euroya ulaşabilecek yatırımı finanse etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Bu üretim tesisi, aynı zamanda ülkede 1000’den fazla iş imkânı oluşturacak ve gelecekte yaşanabilecek çip sorunlarını önleyecek.

Intel'den yapılan açıklamada, "AB'nin dijital gündemini ve 2030 yarı iletken hedeflerini desteklemek için birçok ülkenin bizimle temasta olması bize cesaret veriyor. Mevcut müzakereler devam etmekte ve gizli olmakla birlikte, mümkün olan en kısa sürede bir duyuru yapmayı planlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güvenilir kaynaklar, hükümetin hazırladığı ayrıntılı teklifin yıl sonuna kadar sunulacağını ve Intel ile yapılan görüşmelerin artık son aşamaya geldiğini söylüyor.