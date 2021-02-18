İtalya, Facebook'a 7 milyon euro ceza kesti

İtalya Rekabet Kurumu, kullanıcı verilerinin uygunsuz kullanımını sonlandırma talimatlarına uymadığı gerekçesiyle Facebook'a, 7 milyon euro ceza verildiğini açıkladı.

Özellikle WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle son zamanlarda eleştirilen odağı haline gelen Facebook, hala kullanıcı verileri söz konusu olduğunda güven kazanamadı.

İtalya Rekabet Kurumu, kullanıcı verilerinin uygunsuz kullanımını sonlandırma talimatlarına uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook'a, 7 milyon euro ceza verildiğini duyurdu.

FACEBOOK'A VERİ UYARISI

İtalya Rekabet Kurumu, Kasım 2018'de Facebook'un; kullanıcılarını, platforma kayıt olurken verdikleri bilgileri ticari maksatla toplanması ve kullanılması hususunda yeteri kadar bilgilendirilmediğine karar vermiş ve bunun düzeltilmesini istemişti.

Ayrıca kurum, Facebook'tan, İtalya'daki kullanıcılara yönelik site ana sayfasında özel düzeltme bildirimi yayınlamasını istemişti.

Açıklamada, Facebook'un bu talimatların hiçbirine uymadığı vurgulandı. İtalyan ANSA ajansının haberinde, kararı değerlendiren bir Facebook yöneticisi, Rekabet Kurumu'nun son kararını dikkate aldıklarını, ancak ilk karara ilişkin Danıştay'a yaptıkları itirazın sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.