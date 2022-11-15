İtalya, suçla mücadele dışında yüz tanıma teknolojisini yasakladı

İtalya Veri Koruma Ajansı, suçla mücadele dışında yüz tanıma ve 'akıllı gözlük' kullanımını yasakladığını duyurdu.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Her ne kadar birçok kullanıcı yüz tanıma sistemini akıllı telefonların kilidini açmak için kullansa da dünya genelinde devletler, bu teknolojiyi daha çok güvenlik amaçlı kullanıyor.

İtalya'dan yüz tanıma teknolojisine yasak

İtalya Veri Koruma Ajansı, suçla mücadele dışında yüz tanıma ve 'akıllı gözlük' kullanımını yasakladığını duyurdu.

Gizlilik gözlemcisi, biyometrik verileri kullanan yüz tanıma sistemlerine belirli bir yasa kabul edilene kadar veya en azından gelecek yılın sonuna kadar izin verilmeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği ve İtalyan yasalarına göre, kişisel verilerin kamu kurumları tarafından video cihazları kullanılarak işlenmesine, genellikle kamu yararı gerekçesiyle izin veriliyor.

Ancak bunları kullanmak isteyen belediyelerin, merkezi hükümet temsilcileriyle "kentsel güvenlik anlaşmaları" imzalaması gerekiyor.

Avrupa yüz tanımaya karşı

Yüz tanıma teknolojisi, Avrupa'daki 32 ülkede kullanım için onaylandı. Ancak, bu teknolojinin kullanımını halk tepkiyle karşılıyor.

Fransa ve İsveç yakın zamanda, okullarda yüz tanıma kullanımını yasakladı. Avrupalıların yüzde 80'i yüz verilerini yetkililerle paylaşmaya hevesli değil.

Bu olumsuz düşüncelere rağmen teknoloji, bugüne kadar hala 26 Avrupa ülkesinde kullanılıyor.