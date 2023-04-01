İtalya yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi engelledi ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle İtalya'da soruşturma açılırken uygulamaya erişim de geçici olarak durduruldu.

AA

İtalya'da son zamanların popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

İtalya Verileri Koruma Ajansı'ndan yapılan açıklamada İtalyan kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığını belirtilen ABD merkezli OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT'ye İtalya'nın gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek erişimin geçici olarak engellendiği bildirildi.

İtalyan Verileri Koruma Ajansı, Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT'nin kullanıcılarının yaşını kontrol etmediğini, uygulamanın sadece 13 yaş ve üzeri kişilere açık olması gerektiğini belirtti.

"Yasal dayanağı bulunmuyor"

ChatGPT'ye yönelik soruşturma başlatan İtalyan kurumu ayrıca verilerin toplanma usulüne yönelik kullanıcılara bilgi verilmemesini de ihlaller arasında gösterdi.

Ajans, platformun işleyişinin altında yatan algoritmaları eğitmek için kişisel verilerin büyük çapta toplanmasını ve saklanmasını haklı çıkaran herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığını da bildirdi.

ChatGPT'ye ilişkin bu kararın 20 Mart'ta kullanıcı konuşmaları ve abonelere yönelik ücretli hizmete ödeme yapılmasıyla ilgili bilgilerde veri kaybının ardından alındığı kaydedildi.