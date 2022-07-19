İtibar sahipli Instagram hesapları tehdit altında

Bilgisayar korsanlarının sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için yeni hedefi itibarlı meslek grubu mensubu vatandaşlar oldu.

Dolandırıcıların yeni adresi olan sosyal medya platformu Instagram’da, her gün yüzlerce kişi dolandırılıyor.

Son dönemde artan sosyal medya kullanımıyla siber korsanlar tarafından yaşatılan mağduriyetler de artmaya başladı.

Çeşitli yollarla kullanıcılarla iletişime geçen dolandırıcıların şimdiki hedefi ise itibarlı meslek grubu mensubu vatandaşlar oldu.

'Hakkınızda kötü içerikli iddialar var'

Sahte mesajlarla tuzağa çekilmesi hedeflenen avukat, iş adamı ve doktor meslek grubu mensuplarına oltalama yöntemi denilen sahte link içeren mesajlar iletiliyor.

Sahte bir hesaptan gönderilen mesajda ‘Hakkınızda kötü içerikli iddialar var’ denilerek kişiler belirtilen linke yönlendiriliyor.

Açılan hesaplar güveni artırmak için iş sahibi profillerden oluşuyor ve bu şekilde linke tıklamak için güven hedefleniyor.

Alınması gereken önlemler

Son zamanlarda artan bu tuzak yöntemine düşen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına önlemler alması mümkün.

Bunlardan en önemlisi sahte mesajların ekran görüntüsü ve hesabın ele geçirilmesinden sonra kaydedilen mail adresiyle savcılığa başvurulması.

Sonraki adımlarda eğer varsa iç yazışmaları delil olarak sunulması önem arz ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; Uzmanlar, bu tarz dolandırıcılıklara karşı sosyal medya hesapları şifrelerinin birbirlerinden farklı olması gerektiği konusunda uyarıyor.