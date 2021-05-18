İzlanda, yanardağ lavlarına karşı duvar örüyor

İzlanda'da yanardağ püskürmeleri sonucunda ortaya çıkan lavlar, ülkenin altyapı sistemlerini tehdit etmeye başladı. Yetkililer, çareyi duvar örmekte buldu.

19 Mart'ta İzlanda'nın Reykjanes yarımadasındaki Geldingadalur Vadisi'nde bir çatlak meydana gelmiş ve bölgedeki volkanik sistemler faaliyete geçmişti.

Şu anda en az 6 farklı çatlağın bulunduğu bölgedeki volkanik patlamalar, etkileyici manzaraların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Lav manzaraları, ülkenin dört bir yanından gözlemcileri bölgeye çekerken, işin bir de korkutucu boyutu var.

ALTYAPIYA ZARAR VERMEMESİ İÇİN DUVAR ÖRÜLÜYOR

İzlanda, Fagradalshraun volkanından gelen lavların bir su yoluna ulaşmasını engellemek için duvar örmeye başladı.

Lavların bu su yoluna ulaşması durumunda, Reykjanes yarımadasının güney kıyısındaki bir elektrik hattı ve diğer altyapı sistemleri büyük zarara uğrayabilir.

Lavların Geldingadalur vadisine bitişik bir vadi olan Nátthagi'den dışarı çıkmasını önlemek için dar bir geçide 4 metre yüksekliğinde bir toprak duvar inşa eden işçiler görüntülendi.

İlk duvarın şu anda işe yaradığı ve lavları doğru tarafa yönlendirebildiği ifade edildi. Ancak sonunda bu duvarların ne kadar dayanacağını zaman gösterecek.

Bu hafta sonu meydana gelen püskürmeler, Mart 2021'den bu yana lav akışını neredeyse iki katına çıkardı.

BİRKAÇ AY DAHA SÜREBİLİR

Kimyasal analizler, Geldingadalur vadisindeki püskürmeleri besleyen magmanın doğrudan 17 ila 20 kilometre derinlikteki kayaların erimesinden kaynaklandığını gösteriyor.

Uzmanlar, geçmişteki patlamalara dayanarak aktivitenin en az birkaç ay devam edeceğini tahmin ediyor.

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