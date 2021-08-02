Jack Dorsey'in şirketi Square, Afterpay'i 29 milyar dolara satın alacak

Jack Dorsey'in şirketi Square, Afterpay'i 29 milyar dolara satın alacak

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in hem kurucusu hem de yöneticisi olduğu finansal teknoloji girişimi Square, Afterpay'i 29 milyar dolara bünyesine katıyor.

ABD merkezli finans şirketi Square, 2009 yılında Twitter kurucusu Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından hayata geçirildi.

Özellikle 2020 yılında hisse değerleri yukarıya doğru fırlayan şirket, 91 milyar dolar piyasa değeriyle en çok kazananlar listesine girmeyi başarmıştı.

REKOR FİYATA SATIN ALMA YAPACAK

Square, Avustralya merkezli "önce al sonra öde" uygulaması Afterpay'e rekor fiyat biçti. Şirketin, Afterpay'i 29 milyar dolar karşılığında bünyesinde katacağı bildirildi.

Bu miktar, aynı zamanda Avustralya'da gerçekleşen en büyük satın alma işlemi olarak tarihe geçecek.

Square'ın, 29 milyar doları 7.25 milyar dolarlık taksitler halinde ödeyeceği belirtildi. Square'in, satın alma sonucunda Afterpay'e nakit ödeme yapmayacağı, paranın tamamının hisselerle karşılanacağı ifade edildi.

Afterpay'in bünyesinde 16 milyon kullanıcı ve 100 bine yakın satıcı bulunuyor. Bu satıcılar arasında, dünya genelindeki önemli parakende devleri de bulunuyor.





Afterpay'in kurucuları Anthony Eisen ve Nick Molnar, satın alma işleminin ardından Square bünyesine çalışmalarına devam edecek.. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, Square Afterpay'e bir yönetici atacayacak.