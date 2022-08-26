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    James Webb, bir öte gezegende ilk kez karbondioksit tespit etti

    25 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin dışındaki bir gezegenin atmosferinde, ilk kez karbondioksit izlerine rastladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:36
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    James Webb, bir öte gezegende ilk kez karbondioksit tespit etti

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

    Öte gezegende karbondioksit tespit etti

    AA'da yer alan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin dışındaki bir gezegenin atmosferinde, ilk kez karbondioksit tespit etti.

    neş sisteminin dışında yer alan bir öte gezegende ilk kez karbondioksit bulunması, uzak gezegenin gizemlerine dair ipuçlarını ortaya çıkardı.

    James Webb, bir öte gezegende ilk kez karbondioksit tespit etti #1

    Kalofirniya Üniversitesi'nden Natalie Batalha ve 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi.

    İncelemelerin sonunda, Güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı öte gezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu ortaya çıktı.

    Araştırmacılar, söz konusu öte gezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b'nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.

    Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise 1,3 katı çapında.


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