James Webb, bir öte gezegende su buharı tespit etti James Webb Uzay Teleskobu, yabancı gezegenin etrafında su buharı tespit etti. Bilim insanları, şimdi bu su buharının kaynağını bulmak istiyor.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Öte gezegende su buharı bulundu

James Webb, Dünya'dan 26 ışık yılı uzaklıkta Başak Takımyıldızı'ndaki bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen GJ 486 b adlı uzak öte gezegende su buharı tespit etti.

Gök bilimciler, GJ 486 b'yi gözlemledi ve dış gezegenin etrafında bir atmosferin varlığına işaret edebilecek su buharını gözlemledi.

Eğer doğru olduğu kanıtlanırsa bu durum, gök bilimcilerin Dünya dışında yaşam arayışına yaklaşımlarını değiştirebilir.

Araştırmanın baş yazarı ve Arizona Üniversitesi astronomu Sarah Moran, şu ifadeleri kullandı:

Bir sinyal görüyoruz ve bunun sudan kaynaklandığı neredeyse kesin. Ama bu suyun gezegenin atmosferinin bir parçası olup olmadığını, yani gezegenin bir atmosferi olup olmadığını veya sadece yıldızdan gelen bir su imzası mı gördüğümüzü henüz söyleyemeyiz.

JWST'nin Orta Kızılötesi Cihazı (MIRI), gezegenin sürekli olarak yıldızlara bakan "gündüz tarafına" odaklanarak sistemi inceleyecek ve daha fazla bilgi toplamaya çalışacak.