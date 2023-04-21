James Webb, çarpışan galaksi patlamasını görüntüledi James Webb Uzay Teleskobu, iki spiral galaksinin çarpışmasıyla tetiklenen yıldız oluşumu kaynaklı patlamayı görüntüledi.

AA & Ensonhaber

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Galaksi patlamasını görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, iki spiral galaksinin çarpışmasıyla tetiklenen yıldız oluşumu kaynaklı patlamayı görüntüledi.

Arp 220 olarak adlandırılan iki çarpışan galaksi, 1 trilyondan fazla Güneş büyüklüğünde kızılötesi parlama üretti.

Samanyolu Galaksisi'nde ortaya çıkan kızılötesi ışığın ise sadece 10 milyar Güneş ışığı parlaklığında olduğu kaydedildi.

Arp 220'nin Serpens (Yılan) Takımyıldızı'nda 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ve Dünya'ya en yakın üç galaksi birleşmesinin en parlağı olduğu belirtildi.

Arp 220'de yer alan iki galaksinin 700 milyon yıl önce çarpışmaya başladığı, gaz ve toz bulutlarının birleşmesiyle de yoğun bir yıldız doğum parlaması yaşandığı vurgulandı.

Samanyolu Galaksisinin sadece yüzde 5'i kadar olan 5 bin ışık yılı genişliğe uzanan Arp 220'de yer alan toz bulutu içinde 200 civarında çok büyük yıldız kümesi bulunduğu belirtildi.

Hubble Uzay Teleskobu ise Arp 220'deki çarpışan iki galaksi çekirdekleri arasında 1200 ışık yılı mesafe olduğunu belirlemişti.