James Webb, en yaşlı süper kütleli kara deliği görüntüledi NASA, James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" keşfedildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Kara delikler, uzayda bulunan ve büyük kütleleri olan yıldızların çökmesi sonucu oluşan nesnelerdir.

Kara deliklerin büyük kütleleri, onların yerçekimi kuvvetinin de çok güçlü olmasına neden olur.

Yerçekimi bu kadar güçlü olduğunda, kara deliklerin çekim gücü o kadar büyük olur ki hiçbir şey onlardan kaçamaz.

James Webb'den yeni keşif

NASA, James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" keşfedildiğini açıkladı.

Araştırmacıların söz konusu iki galaksinin merkezindeki kara delikleri incelemeye devam ettiği ve CEERS 1019 galaksisine konumlanan "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" kısa süre içerisinde rekorunu kaybedebileceği ifade edildi.