James Webb, Güneş sistemi dışındaki asteroid kuşağını görüntüledi James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sistemi dışındaki asteroit kuşağının muhteşem fotoğrafını çekti.

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NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Güneş sistemi dışındaki asteroid kuşağını görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sistemi dışındaki asteroit kuşağının muhteşem fotoğrafını çekti.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından yapılan yeni gözlemler, Güneş sisteminin dışında bulunan ilk asteroit kuşağının beklenenden daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.

Gök bilimciler JWST'yi Dünya'dan yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Güney Balığı Piscis Austrinu takımyıldızında çıplak gözle görülebilen genç, sıcak bir yıldız olan Fomalhaut'un etrafındaki tozlu halka sistemini incelemek için kullandı.

Gök bilimciler, 1983 yılında NASA'nın Kızılötesi Astronomik Uydusu'nu kullanarak Fomalhaut'u çevreleyen tozlu bir yapı keşfetmişlerdi.

Yine de bu sistemin iki iç kuşağı, JWST ile yapılan bu gözlemden önce hiç görülmemişti.

Genç yıldızın etrafındaki toz kuşaklarının, asteroider ve kuyruklu yıldızlar gibi daha büyük cisimler arasındaki çarpışmalardan kaynaklanan kalıntılar olduğu düşünülüyor.

Kuiper Kuşağı'nın iki katı büyüklüğündeki Fomalhaut'un en dıştaki kuşağı, daha önce Hubble Uzay Teleskobu, Herschel Uzay Gözlemevi ve yer tabanlı Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) tarafından görüntülenmişti. Ancak bu aletlerin hiçbiri dış kuşağın içindeki iç yapıyı görememişti.

Gökbilimciler, gelecekte JWST kullanarak Fomalhaut'unki gibi diğer yıldızların etrafındaki enkaz disklerini görüntülemeyi umuyor.