James Webb, ilk kez Güneş sistemi dışındaki gezegeni görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, ilk defa Güneş sistemi dışındaki bir öte gezegeni görüntülemeyi başardı.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin adet keşfedilmiş ve doğrulanmış öte gezegen var. Ancak bu keşiflerin neredeyse tamamı, öte gezegenlerin kendi yıldızlarının önünden geçerken bize gelen ışıklarının analiz edilmesiyle bulundu.

James Webb doğrudan görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, ilk defa Güneş sistemi dışındaki bir öte gezegeni doğrudan görüntülemeyi başardı.

Gerçekleştirdiği gözlemde dört farklı filtre kullanan James Webb, HIP 65426 b olarak adlandırılan gezegeni fotoğrafladı.

Jüpiter’den yaklaşık altı ila sekiz kat daha büyük olan bu gaz devi, sadece 15 ila 20 milyon yaşında ve ömrünün henüz başlarında.

Öte yandan, öte gezegenlerin doğrudan görüntülenmesinin son derece zor ve nadir olması, James Webb’in gelecekte bu yolda daha çok kullanılmasını sağlayabilir.