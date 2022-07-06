James Webb, ilk resmi görüntüsünü 12 Temmuz'da yayınlayacak

James Webb Uzay Teleskobu, ilk tam renkli görüntülerini 12 Temmuz 2022'de tüm dünya ile paylaşacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

İlk renkli görüntüler geliyor

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan ilk tam renkli görüntüler ve spektroskopik veriler, 12 Temmuz tarihinde yayınlanacak.

NASA yöneticisi Bill Nelson'a göre, teleskoptan gelen ilk veriler arasında "evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü" yer alacak.

Nelson, teleskobun hangi nesnelere odaklandığına dair fazla ayrıntı vermese de merakla beklenen verilerin şimdiye kadar görülen en eski nesneleri içereceğini aktardı.

Webb'in yeni görüntüsü, kabaca 13,7 milyar yıl önce meydana geldiği varsayılan Büyük Patlama'dan sadece birkaç yüz milyon yıl sonra oluşmuş ilk galaksilerin yer aldığı Hubble görüntülerini geride bırakabilir.

6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin bir başlangıcını temsil edecek.