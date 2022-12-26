James Webb, ışık saçan bir galaksiyi görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, 220 milyon ışık yılı uzaklıktan ışık saçan bir galaksinin görüntülerini yakaladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Işık saçan bir galaksi görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, uzayda daha önce hiç görülmemiş bir galaksiyi görüntüledi.

Teleskobun yeni görüntüsü, Yeniden İyonlaşma ve Mercekleme Bilimi için Samanyolu Dışı Alanlar (PEARLS) adlı gözlem programının bir parçası olarak çekildi.

Pegasus takımyıldızında 220 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan "NGC 7469" adlı galaksinin, Samanyolu gibi sarmal bir gökada özelliğine sahip olduğu aktarıldı.

Paylaşılan görselde, gökadanın merkezinden yayılan kırmızı renkli etkin galaksi çekirdeği (AGN) dikkat çekti.

Bu bölge, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında dönen tozların girdaplar çizerek deliğe doğru ilerlerken ısı ve ışığını yaymasından oluşuyor.