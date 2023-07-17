James Webb, karanlık yıldızları keşfetti James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafları inceleyen bilim insanları, "karanlık yıldız" olabileceği değerlendirilen süper kütleli üç parlak gök cismi tespit ettiklerini açıkladı.

AA & Ensonhaber

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Karanlık yıldızları buldu

James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafları inceleyen bilim insanları, "karanlık yıldız" olabileceği değerlendirilen süper kütleli üç parlak gök cismi buldu.

Araştırmada, Webb Teleskobu'nun fotoğrafını çektiği üç yıldızın, evrende oluşan ilk yıldızlar olan "karanlık yıldızlardan" olabileceği belirtildi.

Şimdiye kadar teorik olan "karanlık yıldızların", Güneş'ten 10 milyar kat daha parlak olduğu ve evrende bugün görünen türden yıldızlar oluşmadan önce var olduklarının düşünüldüğü ifade edildi.

"JADES-GS-z13-0", "JADES-GS-z12-0" ve "JADES-GS-z11-0" adı verilen üç "karanlık yıldız" adayı üzerindeki araştırmaların, karanlık maddenin doğasının ortaya çıkarılmasına ve Webb'in tespit ettiği Büyük Patlama'dan hemen sonra var olamayacak kadar büyük galaksilerin gizeminin çözülmesine yardım edebileceği kaydedildi.