James Webb, ölümün eşiğindeki yıldızı fotoğrafladı James Webb Uzay Teleskobu, ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekmeyi başardı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

James Webb, ölümün eşiğindeki yıldızı fotoğrafladı

James Webb Uzay Teleskobu, ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekmeyi başardı.

"Açmış bir kiraz çiçeği" gibi mor renkte parıldayan gaz ve toz bulutunun, yıldızın üst katmanlarında bulunan maddelerden oluştuğu ve ölümü öncesinde uzaya dağıldığı belirtildi.

Webb'in kızılötesi kameraları, 15 bin ışık yılı uzaklıktaki devasa sıcak yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutunu yakaladı.

Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın "süpernova" denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı.

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NASA, Yay (Sagittarius) Takımyıldızı'nda bulunan ve "WR 124" olarak da bilinen yıldızın, Güneş'ten 30 kat büyük olduğu ve şimdiye kadar uzaya Güneş'in kütlesinin 10 katı madde püskürttüğünü açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun da daha önce yıldızın bu safhasının fotoğrafını çektiği ancak görüntünün, Webb'in yakaladığı detayları içermediği, gaz ve toz bulutunun "bulanık bir ateş topu" gibi göründüğü belirtildi.