James Webb, öte gezegende toz fırtınası tespit etti ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez Güneş sisteminin dışındaki bir öte gezegende şiddetli toz fırtınasına rastladı.

AA & Ensonhaber

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

İlk kez öte gezegende toz fırtınası tespit etti

James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez Güneş sisteminin dışındaki bir öte gezegende şiddetli toz fırtınasına rastladı.

NASA'ya göre, James Webb Uzay Teleskobu ile kaydedilen toz fırtınası, Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı mesafede olan VHS 1256b olarak bilinen bir öte gezegende bulunuyor.

James Webb'den elde edilen bilgileri inceleyen Arizona Üniversitesinden uzman ekip, bulgularda, "olağanüstü netlikte" su, metan gazı ve karbonmonoksit gözlemlendiğini ve bunun dışında karbondioksit varlığına işaret eden kanıtların da tespit edildiğini kaydetti.

Gelecek aylarda gözlem hakkında öğrenilecek çok daha fazla bilgi olduğunun altını çizen İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinden Beth Biller de "Sadece birkaç saatlik gözlemle ek keşifler yapmak için sonsuz gibi görünen bir potansiyele sahibiz." ifadesini kullanarak gözlemin önemine dikkat çekti.